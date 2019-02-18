2019-02-18T16:28:28+03:00
Происшествия

31-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности в Нижегородской области

Трагедия произошла в деревне Пестово 16 февраля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла вечером в субботу, 16 февраля 2019 года, в одном из домов в деревне Пестово Шарангского района. Между мужчиной и женщиной произошла семейная ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им свою сожительницу. 31-летняя потерпевшая была госпитализирована в районную больницу, однако, несмотря на медицинскую помощь, в тот же день скончалась от полученных ранений.

Подозреваемый задержан, в содеянном он признался. По его словам, он приревновал погибшую, после чего и совершил преступление.

В ближайшее время в отношении злоумышленника будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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