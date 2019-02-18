Нижегородская область направила более 95 миллиардов рублей на реализацию майских указов в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-18T15:18:53+03:00

Это в полтора раза больше, чем годом ранее

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Свыше 95 миллиардов рублей направлено на реализацию майских указов в 2018 году из бюджета Нижегородской области. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, финансирование составило 95,8 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2017 году.

- Наибольший объем финансирования был выделен на мероприятия по реализации государственной социальной политики – повышение зарплат работникам бюджетной сферы. На это было выделено 75,5 миллиардов рублей, - отметил Глеб Никитин. – Еще 11,6 миллиардов были выделены на сферу здравоохранения.

Глеб Никитин также подчеркнул, что улучшение благосостояния людей — один из девяти флагманских проектов Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции в ПФО по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU