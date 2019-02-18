2019-02-18T14:28:04+03:00
Общество

ИП Комраков выиграл суд у администрации Нижнего Новгорода

Расторжение договора с перевозчиком признано незаконным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Частный перевочик Александр Комраков выиграл суд у администрации Нижнего Новгорода – напомним, ранее он пытался оспорить одностороннее расторжение контракта с мэрией. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Соответствующее решение опубликовано 17 февраля 2019 года. Суд постановил удовлетворить заявление предпринимателя о признании недействительной односторонней сделки между ним и городской администрации.

Напомним, ранее ИП Комраков занимался перевозками на маршруте Т-71, который никак не мог поделить с другим перевозчиком, Дмитрием Каргиным. Начиная с мая 2018 года Александр Комраков оспаривал в суде отказ администрации Нижнего Новгорода от договора с ним на выполнение перевозок, считая расторжение договора необоснованным.

Кстати, ИП Каргин Дмитрий Валентинович и ИП Каргин Валентин Васильевич выступали в данном деле третьими лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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