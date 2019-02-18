Расширился перечень высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой за счет ОМС

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-18T10:37:11+03:00

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С каждым годом Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации расширяет перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), которая оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном фонде.

Начиная с 2019 года, в программу ОМС вошел такой метод ВМП, как коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием от одной до трех коронарных артерий при ишемической болезни сердца, которая раньше оплачивалась за счет средств бюджета. Также за счет средств обязательного медицинского страхования будут оплачиваться операции по эндопротезированию суставов конечностей, в том числе с использованием компьютерной навигации.

В будущем планируется, что все виды высокотехнологичной медицинской помощи будут оплачиваться за счет ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU