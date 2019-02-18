Глеб Никитин: «В Афганистане солдаты выполнили свой долг с честью»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-18T10:35:12+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин поучаствовал в торжественном мероприятии, посвящённом 30-й годовщине окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ветераны и их близкие собирались в КРК «Нагорный».

Перед концертом Глеб Никитин осмотрел выставку с образцами оружия времен войны в Афганистане. Он отметил, что эта дата очень важна для каждого россиянина.

- Эта трагическая и в то же время героическая дата нашей истории. 30 лет прошедшие со дня вывода войск – это значительный исторический этап, который позволил нам ответить на многие важные вопросы. Я знаю, что вся страна в те годы относилась к той войне неоднозначно. Но перед церемонией, на фотовыставке, я увидел такую цитату: «Что бы ни говорили политики, солдат выполнил свой долг с честью». Время подтвердило правильность этих слов. В Афганистане наши солдаты боролись с тем злом, которое потом навалилось на саму Россию и весь мир в виде экстремистских течений, – заявил Глеб Никитин.

Он также поблагодарил всех ветеранов, которые «участвуют в сохранении памяти об этой войне».

ИСТОЧНИК KP.RU