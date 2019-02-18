2019-02-18T10:27:41+03:00
Происшествия

Житель Дзержинска обокрал свою племянницу, чтобы купить наркотики

27-летний мужчина получил два с половиной года лишения свободы
Валерия ГРОМОВА
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Дзержинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил преступление по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» Уголовного кодекса. 27-летний мужчина получил два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, инцидент произошел в апреле 2017 года. Безработный обвиняемый украл из комнаты своей племянницы ноутбук стоимостью 26 тысяч рублей. Как выяснилось, ему нужны были деньги на покупку наркотиков.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Он попытался обжаловать приговор, потому что посчитал наказание слишком суровым. Однако суд, согласившись с мнением прокурора, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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