Житель Дзержинска обокрал свою племянницу, чтобы купить наркотики
Дзержинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил преступление по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» Уголовного кодекса. 27-летний мужчина получил два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, инцидент произошел в апреле 2017 года. Безработный обвиняемый украл из комнаты своей племянницы ноутбук стоимостью 26 тысяч рублей. Как выяснилось, ему нужны были деньги на покупку наркотиков.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Он попытался обжаловать приговор, потому что посчитал наказание слишком суровым. Однако суд, согласившись с мнением прокурора, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU