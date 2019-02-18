2019-02-18T10:06:44+03:00
Общество

Нижегородская ИК незаконно поселила осужденного в гараже

Валерия ГРОМОВА
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Спецпрокуратура проверила, как в нижегородских исправительных учреждениях соблюдаются законы. В ходе проверки выяснилось, что в одной из местных ИК нарушили права осужденного.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, между двумя исправительными колониями был заключен контракт на предоставление рабочей силы, которая должна была проводить ремонт и сварку автомобилей. Но, как оказалось, фактически документ был подписан лишь после освобождения осужденного из мест лишения свободы.

Таким образом, мужчине два с половиной месяца не платили зарплату и поселили комнате сторожа и котельной гаража, которые не были предназначены для проживания.

В результате в адрес начальника регионального ГУФСИН России было внесено представление. В отношении исправительной колонии возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение трудового законодательства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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