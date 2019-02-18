Прокуратура нашла нарушения при уборке снега на улицах Приокского района

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-18T09:47:49+03:00

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Прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода организовала проверку содержания придомовых территорий и улично-дорожной сети района в зимний период. В результате подрядчики получили 10 представлений.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на некоторых улицах были выявлены нарушения. Например, тротуар на улице Горной, внутридворовые проезды и входные группы у домов на улице Арсеньева не были очищены от снега. Кроме того, компания-подрядчик не приняла мер по уборке снега с проезжей части и зачистке дорожных лотков от наледи на Анкудиновском шоссе.

Прокуратура уже внесла представления руководителям компаний, которые должны за этим следить. Три из них уже рассмотрены, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура обязала подрядную организацию очистить от снега центральные улицы Нижнего Новгорода. Она не вывезла снег с улиц Усилова, Родионова, Минина и Пожарского, Ульянова, Пискунова, Минина и других. Кроме того, на улицах Ульянова, Нестерова, Большой Печерской и Семашко были навалы, которые сузили проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU