2019-02-17T19:25:36+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде нашлась 16-летняя Ксюша Обыденова

Волонтеры разыскивали девушку с 16 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде удалось отыскать 16-летнюю Ксюшу Обыденову. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь" 17 февраля.

- Найдена, жива. Всем спасибо за помощь и распространение информации, - поблагодарили волонтеры.

Ранее "Комсомольская правда - Нижний Новгород" писала, что в приволжской столице пропала девушка, приехавшая к родственникам 16 февраля. Последний раз подростка видели на автостанции в Щербинках.

Информация о том, что разыскиваемая все-таки вышла на связь, появилась сначала в нижегородских пабликах. "Комсомолка" связалась в ПСГ "Рысь", где подтвердили: с ней удалось связаться. Однако данных от полиции о том, что девушка найдена, в 18.45 еще не поступало. А меньше чем через полчаса правоохранительные органы все-таки заявили: разыскиваемая Ксюша Обыденова найдена и с ней все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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