2019-02-17T18:07:14+03:00
Звезды

День защитника Отечества отметят в Нижегородском театре оперы и балета

Посвященные празднику концерты и спектакль покажут 22, 23 и 24 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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Три дня подряд в Нижегородском театре оперы и балета будут идти мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, сообщает региональное министерство культуры.

Так, 22 февраля в 18.00 состоится показ балета "Спартак" (12+). Главные роли в постановке исполнят Василий Козлов (Спартак), Юлия Ануфриева (Фригия), Татьяна Казанова (Эгина) и Андрей Орлов (Гармодий). Дирижер - Ренат Жиганшин.

На следующий день, 23 февраля, в 14.00 зрители увидят литературно-музыкальную композицию по поэме А. Твардовского "Василий Теркин" (6+). Знакомые строки, полные любви юмора и любви к людям, прозвучат в исполнении солиста оперного театра Евгения Скорочкина и концертмейстера Ксении Цендры. Действо развернется в центральном фойе.

В 18.00 24 февраля начнется концерт "Героям былых времен" (6+). В программе: стихи и песни о Великой Отечественной войне, великих людях и днях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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