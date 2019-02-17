2019-02-17T17:10:26+03:00
Общество

Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Дзержинске

В прошлом году состязались около 50 охотников
Анастасия НАЗАРОВА
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Соревнования по охотничьему биатлону в двадцать третий раз пройдут на войсковом стрельбище в Дзержинске 23 февраля. Построение намечено на 10.00, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на комитет госохотнадзора Нижегородской области.

Сначала охотники пробегутся на широких лыжах с мягкими креплениями на три километра, затем будут стрелять на двух рубежах: пулей на 25 метров и дробью по летящим тарелочкам (всего четыре выстрела, зачем по трем лучшим).

К участию в традиционных областных лично-командных состязаниях по охотничьему биатлону приглашаются все желающие. Подробности о предстоящих соревнованиях можно узнать, позвонив в Нижегородское областное общество охотников и рыболовов по телефонам 421-30-05 и 421-33-98 или в Дзержинское объединение охотников и рыболовов по номеру (8 831) 3-22-01-57.

Добавим, что в прошлом году в аналогичных состязаниях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, участвовали около 50 охотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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