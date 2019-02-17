2019-02-17T16:22:47+03:00
Общество

Нижегородцы выстроятся в гигантскую звезду российском армии

Флешмоб будет приурочен ко Дню защитника Отечества
Анастасия НАЗАРОВА
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Флешмоб "Звезда" (0+) состоится в Нижнем Новгороде по случаю Дня защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба нижегородского отделения "Молодой гвардии", в 13.30 23 февраля участники мероприятия начнут выстраиваться в гигантскую звезду российской армии на набережной Гребного канала около парка Победы. В это время будет вестись фотосъемка с квадрокоптера.

Также в этот день запланированы показательные выступления отряда специального назначения МВД "Гром", реконструкция боев Великой Отечественной войны, выставка, на которой будет представлено более 30 видов боевого стрелкового оружия и тематические конкурсы с призами.

В течение всего праздника гостей ждет настоящая солдатская каша и фотозона с военным снаряжением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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