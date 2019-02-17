В Нижнем Новгороде почтили память великого князя Георгия Всеволодовича

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-17T15:04:20+03:00

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Память основателя Нижнего Новгорода великого князя Георгия Всеволодовича почтили 17 февраля. Участие в торжественном мероприятии приняли мэр Владимир Панов, глава гордумы Дмитрий Барыкин, замгубернатора Андрей Гнеушев и другие.

Как сообщает пресс-служба думы, сначала митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел молебен в Михайло-Архангельском соборе кремля, а после собравшиеся возложили цветы к памятнику Георгия Всеволодовича и святителю Симону Суздальскому.

- Мы чтим память основателя нашего города, и в этом наша большая сила, - заявил митрополит.

Дмитрий Барыкин напомнил, что чествование основателя приволжской столицы началось 130 лет назад. Инициатором проведения торжеств был историк и архивист Александр Гациский, который в то время был гласным городской думы.

- Первое народное чтение о жизни Георгия Всеволодовича состоялось 2 марта 1889 года в здании городской думы. А на следующий день во всех учебных заведениях города также прошли чтения о великом князе, - отметил глава гордумы. - Уверен, традиции проведения "Георгиевских уроков" должны продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU