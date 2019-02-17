Двух наркосбытчиков поймали в Нижнем Новгороде
Полицейские задержали двух нижегородцев, у которых были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сначала сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки 22-летнего жителя Канавинского района. Это произошло около жилого дома на улице Героя Васильева. При себе у безработного ранее судимого мужчины был сверток из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Вес наркотика - 1,730 граммов.
Следом обыск и задержания произошли на улице Чаадаева в Московском районе. Там у 23-летнего местного жителя изъяли 25 пакетиков с синтетическим наркотиком. Общий вес составил 2,38 грамма.
По данным фактам возбуждены уголовные дела (незаконный оборот наркотических средств). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, уточняет пресс-служба ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU