2019-02-17T14:19:58+03:00
Происшествия

Двух наркосбытчиков поймали в Нижнем Новгороде

Одного задержали в Канавине, второго - в Московском районе
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские задержали двух нижегородцев, у которых были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сначала сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки 22-летнего жителя Канавинского района. Это произошло около жилого дома на улице Героя Васильева. При себе у безработного ранее судимого мужчины был сверток из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Вес наркотика - 1,730 граммов.

Следом обыск и задержания произошли на улице Чаадаева в Московском районе. Там у 23-летнего местного жителя изъяли 25 пакетиков с синтетическим наркотиком. Общий вес составил 2,38 грамма.

По данным фактам возбуждены уголовные дела (незаконный оборот наркотических средств). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, уточняет пресс-служба ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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