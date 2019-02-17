Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 18 февраля

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-17T13:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Северо-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду в течение 18 февраля в Нижнем Новгороде и области. Вечером температура воздуха понизится до -8… -10 градусов, местам прогнозируется метель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхневолжское УГМС".

Из-за непогоды есть вероятность увеличения количества аварий, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и связи. Возможно падение деревьев и широкоформатных конструкций.

МЧС рекомендует жителям в случае сильного порывистого ветра держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Не надо также парковаться возле таких объектов.

Если произойдет отключение электроэнергии в доме, в качестве источника света следует использовать электрические фонари. В обращении с открытым огнем надо быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU