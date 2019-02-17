Летние площадки нижегородких кафе планируется сделать в едином стиле

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-17T13:02:10+03:00

Об этом стало известно на встрече Владимира Панова с рестораторами

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с местными рестораторами, чтобы обсудить летние площадки, которые в 2019 году предстоит выполнить в едином стиле. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке 17 февраля.

По словам главы городской администрации, это еще один шаг на пути к созданию единого дизайн-кода города, благодаря которому, по мнению Панова, столица Приволжья обретет более стильный и современный вид.

- Говорили и о следующей зиме, - отметил мэр. - Предложил рестораторам сделать зимние открытые площадки и подумать о создании на территории этих площадок дополнительных развлечений для жителей (залить каток, например).

Владимир Панов уточнил, что эта идея пришлась по душе владельцам кафе и ресторанов. Теперь муниципалитет ждет предложений от них.

ИСТОЧНИК KP.RU