Летние площадки нижегородких кафе планируется сделать в едином стиле
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с местными рестораторами, чтобы обсудить летние площадки, которые в 2019 году предстоит выполнить в едином стиле. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке 17 февраля.
По словам главы городской администрации, это еще один шаг на пути к созданию единого дизайн-кода города, благодаря которому, по мнению Панова, столица Приволжья обретет более стильный и современный вид.
- Говорили и о следующей зиме, - отметил мэр. - Предложил рестораторам сделать зимние открытые площадки и подумать о создании на территории этих площадок дополнительных развлечений для жителей (залить каток, например).
Владимир Панов уточнил, что эта идея пришлась по душе владельцам кафе и ресторанов. Теперь муниципалитет ждет предложений от них.
ИСТОЧНИК KP.RU