Лингвистическая солянка пройдет в Нижнем Новгороде 21 февраля

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-17T13:40:47+03:00

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Библиотека на Звездинке,5 приглашает юных и взрослых читателей на лингвистическую солянку "Нет в мире лучше языка родного!" (6+) Мероприятие состоится 21 февраля в 13.00, передает пресс-служба областной детской библиотеки.

Участников встречи ждут интерактивные разноязычные площадки от "Местной корейской национально-культурной автономии", института Конфуция и Японского культурного центра НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, а также молодежного клуба Jew Place, волонтерского движения "Сфера", "Альянс Франсез" и общественной организации украинской культуры "Криница".

Волонтеры на своих родных языках (арабском, немецком, польском и других) сыграют в литературно-лингвистические игры.

В библиотеке уточнили, что, возможно, мероприятие по случаю международного дня родного языка посетит глава региона Глеб Никитин. Планируется, что он примет участие в работе языковых площадок, а также побеседует с читателями.

ИСТОЧНИК KP.RU