Житель Арзамасского района избил женщину в ходе пьяной ссоры

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-17T12:03:40+03:00

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Пьяная ссора закончилась дракой в селе Бебяево Арзамасского района. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале января 2019 года в дежурную часть поступила информация от местной жительницы о том, что она получила телесные повреждения.

Полицейские выехали на место и выяснили, что неизвестный мужчина нанес 39-летней женщине несколько ударов. Это случилось в ходе ссоры, внезапно возникшей на почве распития алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее не судимый 34-летний местный житель. Он был доставлен в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU