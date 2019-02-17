Нижегородцы могут бесплатно привить животных против сибирской язвы

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-17T11:02:05+03:00

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Государственная ветеринарная служба Нижегородской области заявила о бесплатной вакцинации крупного и мелкого скота против сибирской язвы. По информации пресс-службы регионального правительства, к 1 апреля текущего года специалисты ветеринарной службы собираются привить примерно 34,5 тысячи голов. Уже вакцинацию прошли около 5 тысяч животных.

Уточняется, что запаса вакцины против особо опасного инфекционного заболевания более чем достаточно - более 207 тысяч доз (закуплены на средства федерального бюджета).

Вакцинацию проводят специалисты государственных ветеринарных служб области. О месте и времени проведения вакцинации против сибирской язвы можно в ветеринарной службе по месту жительства.

Напомним, это заболевание опасно как для сельскохозяйственных животных, так и для людей. Споры сибирской язвы могут сохраняться во внешней среде столетиями.

ИСТОЧНИК KP.RU