В Нижнем Новгороде разыскивается 16-летняя Ксюша Обыденова

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-17T10:01:38+03:00

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Ксюша Обыденова 2002 года рождения пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

По информации волонтеров, девушка приехала в областной центр к родственникам 16 февраля. Последний раз подростка видели на автостанции в Щербинках.

Разыскивается девушка среднего телосложения с черными по плечи волосами и зелеными глазами.

Она была одета в темную кофту, темные лосины, голубую куртку и ботинки с мехом и ушами. На ней был розовый шарф.

- Помогите найти! - обращаются волонтеры ко всем неравнодушным.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемой Ксюши Обыденовой следует сообщать по телефону 28-38-200 или по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU