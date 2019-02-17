В Нижнем Новгороде разыскивается 16-летняя Ксюша Обыденова
Ксюша Обыденова 2002 года рождения пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
По информации волонтеров, девушка приехала в областной центр к родственникам 16 февраля. Последний раз подростка видели на автостанции в Щербинках.
Разыскивается девушка среднего телосложения с черными по плечи волосами и зелеными глазами.
Она была одета в темную кофту, темные лосины, голубую куртку и ботинки с мехом и ушами. На ней был розовый шарф.
- Помогите найти! - обращаются волонтеры ко всем неравнодушным.
Любую информацию о местонахождении разыскиваемой Ксюши Обыденовой следует сообщать по телефону 28-38-200 или по каналу связи 102.
ИСТОЧНИК KP.RU