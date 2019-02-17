Авиационное патрулирование лесов увеличат в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-17T09:49:28+03:00

В 2019 году патрульные самолеты проведут в небе 500 часов

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Авиапатрулирование лесов в пожароопасный сезон-2019 в Нижегородской области будет увеличено, передает региональный департамент лесного хозяйства.

По словам главы департамента Романа Воробьева, этот способ обнаружения возгораний является одним из самых действенных. Поэтому в грядущем сезоне патрульные самолеты проведут в небе на 50 часов больше, чем годом ранее, то есть 500 часов.

Отметим, что уже объявлен аукцион на авиапатрулирование. Подписание договора запланировано на середину марту. Само же патрулирование начнется с наступлением пожароопасного сезона.

В профильном ведомстве уточнили, что авиационное патрулирование лесов Нижегородской области ведется по четырем утвержденным маршрутам. Площадь зоны, которую облетают спасатели, достигает трех миллионов гектаров.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что по поручению губернатора Глеба Никитина из регионального бюджета 2019 года выделено примерно 130 миллионов рублей на содержание пожарно-химических станций. Это позволит усилить охрану лесов и подготовить спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU