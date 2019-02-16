2019-02-16T17:37:21+03:00
Общество

У Дворца Спорта в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта

Запрещающие знаки начнут действовать с 17 февраля 2019 года
Юлия ДАНЧЕНКО
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17 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде будут отмечать сразу две круглые даты: Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-ю годовщину окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистан. В городе пройдут торжественные мероприятия, которые затрону и проезжую часть на проспекте Гагарина. В связи с этим на проспекте Гагарина будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта.

Дорога будет перекрыта 17 февраля с 7.00 до 19.00 на участке дороги от дома №27 до дома №29д по проспекту Гагарина.

Более того, эту часть дороги будут очищать от припаркованных автомобилей уже 16 февраля. Все машины, которые не будут убраны, будут перемещены на прилегающие улицы!

Увозить автомобили начнут 16 февраля с 22.00. и делать это будут на протяжении всего мероприятия, то есть до 19.00 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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