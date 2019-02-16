Госжилинспекция Нижегородской области проверила больше 11 тысяч крыш

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-16T14:20:24+03:00

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Проверять состояние крыш Госжилинспекция стала еще в начале зимы. За это время специалисты побывали на 11 тысячах кровель и оценили качество во уборки сосулек и снега. К сожалению, далеко не все крыши безопасны - на 1236 зданиях были найдены нарушения. Управляющим компаниям и ТСЖ, которые обязаны следить за состоянием этих крыш, выписаны штрафы на суммы выше двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Инспекторы Госжилинспекции проверяют каждую крышу, на которую поступила жалоба жителей. Также они мониторят социальные сети и СМИ. И если там говорится о несоблюдении норм содержания крыш, специалисты тое выезжают с проверкой. Кроме того, инспекторы проводят свои рейды, независимо от жалоб и обращений.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и населенных пунктах области. Губернатор также обратил внимание главы Нижнего Новгорода и глав других городов области на необходимость подключиться к решению проблемы и проконтролировать очистку крыш от снега и сосулек.

ИСТОЧНИК KP.RU