Нижегородец, готовивший наркотики, отправится в суд

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-16T13:30:47+03:00

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Уголовное дело, которое было заведено на нижегородца, изготавливавшего наркотики, отправлено в суд, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Оперативные сотрудники управлению по контролю за оборотом наркотиков обнаружили нарколабораторию в июле 2018 года в одном из домов на улице Охотничья Советского района Нижнего Новгорода. Также полицейские задержали 24-летнего мужчину, который подозревался в причастности к изготовлению и сбыту наркотиков.

При личном досмотре было обнаружено 60 граммов синтетического наркотика. Позже в его доме полицейские нашли еще около 61 грамма наркотиков. Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли измерительное и лабораторное оборудование, а также химические реактивы с резким запахом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в крупном размере».

В настоящее время рассмотрение уголовного дела завершено и направлено в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU