2019-02-16T13:30:47+03:00
Общество

Нижегородец, готовивший наркотики, отправится в суд

Нарколабораторию полицейские обнаружили в июле прошлого года
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уголовное дело, которое было заведено на нижегородца, изготавливавшего наркотики, отправлено в суд, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Оперативные сотрудники управлению по контролю за оборотом наркотиков обнаружили нарколабораторию в июле 2018 года в одном из домов на улице Охотничья Советского района Нижнего Новгорода. Также полицейские задержали 24-летнего мужчину, который подозревался в причастности к изготовлению и сбыту наркотиков.

При личном досмотре было обнаружено 60 граммов синтетического наркотика. Позже в его доме полицейские нашли еще около 61 грамма наркотиков. Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли измерительное и лабораторное оборудование, а также химические реактивы с резким запахом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в крупном размере».

В настоящее время рассмотрение уголовного дела завершено и направлено в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госжилинспекция Нижегородской области проверила больше 11 тысяч крыш
Вермишель, черный чай и рыба подешевели в Нижегородской области
БК «Нижний Новгород» уступил «Локомотиву-Кубань»
Несырьевой экспорт Нижегородской области превысил четыре миллиарда долларов
Два дома остаются без холодной воды из-за провала грунта на Ковалихинской
Ушел из жизни Заслуженный тренер России по бадминтону Геннадий Вислов
Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Сибирью» 16 февраля
Третий случай заболевания корью выявлен в Нижегородской области
Прораба убило деревянным поддоном на стройке в Приокском районе
Николай Карякин: «Нам не хватает полной цепочки лечения»
Глеб Никитин принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов РФ
Владимир Герасичкин не подал заявление о сложении полномочий депутата гордумы
В Дзержинске осудили мать годовалой девочки, утонувшей в ванной
ГИБДД: Обстановка на нижегородских дорогах ухудшится из-за непогоды
Соревнования по керлингу пройдут на катке «Зимняя сказка» в выходные
Средняя ставка по кредитам в Нижегородской области снизилась до 13,3%
«Он отказался почистить картофель»: Нижегородка зарезала сожителя в День всех влюбленных
Пять человек пострадали в массовом ДТП под Дзержинском 14 февраля
«Росатом» модернизирует инфраструктуру ЖКХ в Сарове
ФК «Нижний Новгород» вничью сыграл с польской «Термаликой» на сборах в Турции