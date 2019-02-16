2019-02-16T12:32:06+03:00
Общество

Вермишель, черный чай и рыба подешевели в Нижегородской области

Также цены снизились на свинину, яйца и сахар
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородстат по-прежнему продолжает фиксировать снижение цен на некоторые виды продуктов питания. Так, в Нижегородской области немного упала средняя цена на вермишель, черный чай и свежемороженую рыбу. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

На прошедшей недели, с 4 по 11 февраля, сотрудники статистической службы обнаружили снижение цен на вермишель на 2,1 процент (с 52,59 рублей до 51,5 рублей за килограмм), на немного подешевел черный чай – на 1,8 процентов. Вместо 741,58 рублей он стал стоит 728,27 рублей за килограмм. Также не сильно упала цена на свежемороженую рыбу – всего на один процент. Раньше средняя цена в регионе составляла 152,43 рубля, то сейчас она остановилась на отметке в 150,88 рублей за килограмм.

Кроме того, по данным Нижегородстата, упали цены на свинину, яйца, сливочное масло и сахар.

Напомним, свинина и яйца также дешевели на предыдущей неделе – с 28 января по 4 февраля. Тогда, согласно данным службы статистики, цена на свинину снизилась на 1,7 процентов, а куриные яйца подешевели на 3,6 процентов. Тогда же на 3,8 процентов подешевел и лук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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