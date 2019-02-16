2019-02-16T11:52:12+03:00
Общество

БК «Нижний Новгород» уступил «Локомотиву-Кубань»

Победа была так возможна, но в конце матча нижегородцы промахнулись
Юлия ДАНЧЕНКО
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Вечерняя встреча БК «НН» и «Локомотив-Кубань», которая состоялась 15 февраля, прошла для нашей команды не слишком удачно. Игра была очень напряженной, и команды играли одинаково хорошо, однако в конце матча удача отвернулась от нижегородцев. Об этом сообщается на официальном сайте БК «НН».

С первых минут матча «Локомотив» взял инициативу на себя, но нижегородцы быстро включились в игру и после первой четверти счет был 20:21. Второй отрезок тоже прошел весьма напряженно, команды не отпускали друг друга больше, чем на три очка. Однако перед большим перерывом «Локомотив» вырвался вперед со счетом 37:36. И всю третью четверть перевес был на их стороне. Остаток десятиминутки «Нижний Новгород» отлично отбился в защите и ушел на последний отрезок при счете 48:55.

Когда до конца матча оставалось чуть больше минуты, «нижегородец» Жбанов набрал со штрафной линии, а Стребков добавил с периметра – 74:71. Однако в решающий момент своей атаки нижегородцы промахнулись, а Матеуш Понитка заработал пробивной фол.

Матч закончился со счетом 78:71 в пользу «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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