Несырьевой экспорт Нижегородской области превысил четыре миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-16T09:45:34+03:00

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В прошлом году Нижегородской области удалось увеличить несырьевой энергетический экспорт на 35 процентов, что составило более четырех миллиардов долларов. Таким образом, наша область заняла первое место в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Больше всего у нашего региона покупали механическое оборудование и технику. Их экспорт увеличился на 75 процентов, достигнув 797 миллионов долларов. В основном эта продукция интересовала партнеров из Индии, Белоруссии и Германии.

Популярным товаром Нижегородской области стали и трубы большого диаметра, поставки которых увеличились на семь процентов и составили 657 миллионов долларов. Они были проданы Турции, Финляндии и Болгарии. А особый интерес к стальным трубам возник у США, Белоруссии и Казахстана. В этом направлении экспорт вырос аж на 86 процентов и составил 146 миллионов долларов.

Кроме того, более чем в 2,2 раза возросли поставки электрических устройств, аппаратуры связи, составивший 340 миллионов долларов. Этот вид продукции поставлялся в Белоруссию, Индию и Бангладеш.

- По этой категории экспорта наша область заняла 11 место в рейтинге регионов Российской Федерации и первое в ПФО, - подчеркнула директор департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU