Ушел из жизни Заслуженный тренер России по бадминтону Геннадий Вислов

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-15T17:42:00+03:00

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Заслуженный тренер России по бадминтону Геннадий Вислов ушел из жизни в четверг, 14 февраля 2019 года. Ему было 82 года. Соболезнования родным и близким выразил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Геннадий Михайлович внес огромный вклад в подготовку спортсменов Нижегородской области. Под его руководством нижегородские спортсменки Нина Вислова и Валерия Сорокина стали многократными чемпионками России, Европы, а также бронзовыми призерами Олимпийских игр в Лондоне. Все, кто знал Геннадия Михайловича, помнят, насколько фанатичным он был к выбранному виду спорта, насколько ярко в нем было выражено желание сделать максимум возможного для своих подопечных и для развития спорта в Нижегородской области, - отметил Сергей Панов.

Прощание с Геннадием Висловым и гражданская панихида состоятся в 12:00 в субботу, 16 февраля 2019 года, на городском кладбище в Володарске.

ИСТОЧНИК KP.RU