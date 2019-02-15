2019-02-15T17:08:12+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Сибирью» 16 февраля

Игра начнется в 17:00 в КРК «Нагорный» на проспекте Гагарина
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 16 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится предпоследний домашний матч хоккейного клуба «Торпедо» в рамках первого этапа текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником станет «Сибирь», базирующаяся в Новосибирске.

Игра начнется в 17:00 в КРК «Нагорный» на проспекте Гагарина.

«Торпедо» и «Сибирь» в этом сезоне встречались лишь однажды: 16 сентября 2018 года нижегородцы разгромили соперника со счетом 3:2.

Напомним, до начала плей-офф у «Торпедо» остались еще три игры: 16 февраля с «Сибирью», 19 февраля –с «Трактором» и 22 февраля – с московским «Динамо».

На сегодняшний день автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Кстати, подробное расписание игр нижегородского клуба можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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