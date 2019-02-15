Прораба убило деревянным поддоном на стройке в Приокском районе

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-15T16:33:28+03:00

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В Приокском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летнего мужчины на стройке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла днем в прошлую среду, 6 февраля 2019 года, на стройплощадке жилого многоэтажного дома на Анкудиновском шоссе. С одного из этажей здания на проходящего мимо прораба строительной организации упал деревянный поддон. Мужчина получил серьезную рану головы, от которой скончался на месте.

Стоит отметить, что в этот день потерпевший не должен был находиться на строительной площадке – по рабочему графику у него должен был быть выходной.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана оценка лицам, ответственным за соблюдение техники безопасности при проведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU