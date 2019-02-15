Глеб Никитин принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов РФ

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-15T15:28:01+03:00

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15 февраля 2019 года в рамках инвестиционного форума в Сочи прошла встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с главами регионов. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках встречи было сказано о создании 14 новых территорий социально-экономического развития ТОСЭР, две из которых - «Володарск» и «Решетиха» - появятся в Нижегородской области.

Как отметил Глеб Никитин, это поможет добиться качественного улучшения ситуации.

- Семь проектов готовятся к реализации в Решетихе и четыре в Володарске. Создание ТОРов «Решетиха» и «Володарск» по нашим прогнозами позволит к 2027 год реализовать 30 инвестпроектов, создать около 940 рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме почти 2 миллиарда рублей, - подчеркнул Глеб Никитин.

Также в ходе обсуждения шла речь о реализации пилотного проекта по борьбе с бедностью, одним из участников которого является Нижегородская область.

- Для нас очень важно, чтобы эта деятельность принесла реальные плоды в виде улучшения жизни многих нижегородских семей. Для этого осуществляем совершенствование такого инструмента как социальный контракт, в основе работы которого лежит именно принцип адресности, - заявил Глеб Никитин.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о первом дне инвестиционного форума, в ходе которого Глеб Никитин подисал еще ряд важнейших документов.

ИСТОЧНИК KP.RU