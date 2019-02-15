Владимир Герасичкин не подал заявление о сложении полномочий депутата гордумы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-15T15:18:26+03:00

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Депутат думы Нижнего Новгорода, директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин не подал заявление о сложении полномочий. Данную информацию «Комсомольской правде – Нижний Новгород» подтвердили в гордуме. По данным источника «КП», Герасичкин передумал уходить из думы.

Информация о том, что он намерен сложить полномочия депутата, появилась 14 февраля. Причиной такого решения якобы стало состояние здоровья.

Лидер нижегородских коммунистов Владислав Егоров ранее заявил в СМИ, что в случае ухода Владимира Герасичкина из думы Нижнего Новгорода, его место займет Елена Кузина. Она была второй в региональной группе КПРФ на выборах в 2015 году.

Напомним, Герасичкин стал заместителем председателя постоянной комиссии по экологии в конце октября 2015 года. Тогда депутаты проголосовали за это решение единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU