В Дзержинске осудили мать годовалой девочки, утонувшей в ванной

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-15T14:13:19+03:00

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Суд вынес приговор в отношении 31-летней жительницы Дзержинска, чья малолетняя дочка утонула в ванной несколько месяцев назад. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следователи установили, что в тот вечер, 23 ноября, нижегородка поместила свою дочь в ванную и вышла, оставив малышку без присмотра. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила девочку без признаков жизни.

Свою вину нижегородка полностью признала. Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что в конце июля 2018 года в Воротынце погибла 6-месячная девочка. Она захлебнулась в ванной, а ее 21-летняя мать обвинялась по статье «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного кодекса Российской Федерации.

- Мать знала, что ее малолетний ребенок в силу своего возраста не может осуществить действия по защите своей жизни и здоровья. Во время отсутствия женщины в ванной комнате, малолетняя девочка захлебнулась водой и утонула, - пояснили в СУ СК. Суд тоже приговорил ее к одному году лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU