ГИБДД: Обстановка на нижегородских дорогах ухудшится из-за непогоды
Сотрудники ГИБДД по Нижегородской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и дорожной ситуации в ближайшие дни. Синоптики спрогнозировали сильный ветер, метель, ледяной дождь, из-за чего на дорогах образуются заносы, накаты и гололедица.
В связи с такой непогодой Госавтоинспекция рекомендует нижегородцам отказаться от поездок в автомобиле. Но если вы уже сели за руль, то снизьте скорость, интервал и дистанцию.
- Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора, - объяснили в ведомстве.
Пешеходы тоже должны быть предельно осторожными, оценивать ситуацию на дорогах, не перебегать проезжую часть и обязательно пользоваться световозвращающими элементами в ночное время.
ИСТОЧНИК KP.RU