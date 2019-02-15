ГИБДД: Обстановка на нижегородских дорогах ухудшится из-за непогоды

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-15T13:18:19+03:00

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Сотрудники ГИБДД по Нижегородской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и дорожной ситуации в ближайшие дни. Синоптики спрогнозировали сильный ветер, метель, ледяной дождь, из-за чего на дорогах образуются заносы, накаты и гололедица.

В связи с такой непогодой Госавтоинспекция рекомендует нижегородцам отказаться от поездок в автомобиле. Но если вы уже сели за руль, то снизьте скорость, интервал и дистанцию.

- Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора, - объяснили в ведомстве.

Пешеходы тоже должны быть предельно осторожными, оценивать ситуацию на дорогах, не перебегать проезжую часть и обязательно пользоваться световозвращающими элементами в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU