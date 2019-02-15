Соревнования по керлингу пройдут на катке «Зимняя сказка» в выходные

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-15T13:02:26+03:00

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В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по керлингу. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий», площадкой станет каток «Зимняя сказка» рядом со стадионом, построенном к чемпионату мира.

По словам организаторов, это будут первые любительские соревнования по этому виду спорта в Нижнем Новгороде.

В субботу, 16 февраля, игры будут проходить с 12:00 до 14:00, а в воскресенье, 17 февраля, – с 16:00 до 18:00.

Напомним, в начале февраля каток «Зимняя сказка» запустил бесплатное мобильное приложение. Скачать его можно и в AppStore, и в GooglePlay. Нижегородцы смогут увидеть количество пройденных километров на льду и количество калорий, которые потратили. Кроме того, можно поделиться этой информацией с друзьями и получить подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU