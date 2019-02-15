Средняя ставка по кредитам в Нижегородской области снизилась до 13,3%

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-15T12:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году в Нижегородской области выросли объемы кредитования населения. Как сообщает министерство экономического развития и инвестиций, физические лица взяли кредитов почти на 240 миллиардов рублей, 58 из которых – ипотечные.

А вот средняя ставка по кредитам в 2018 году снизилась до 13,3% (в 2017 году она составляла 14,3%). По ипотечным жилищным кредитам ставка снизилась до 9,54% (в 2017 году – 10,65%).

Как объяснил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков, это значение было минимальным за последние 10 лет.

- Доступность ипотеки является драйвером роста рынка жилья. В 2018 году объемы жилищного строительства в регионе увеличились на 3,3% к уровню 2017 года. Рост кредитования населения также оказал положительное влияние на потребительский спрос, - подчеркнул он.

Кстати, в прошлом году оборот розничной торговли вырос на 3,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU