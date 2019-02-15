«Он отказался почистить картофель»: Нижегородка зарезала сожителя в День всех влюбленных

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-15T12:04:29+03:00

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Миллионы людей вчера отмечали День святого Валентина: дарили друг другу подарки, гуляли за ручку и целовались. А вот для одной пары из Нижнего Новгорода этот праздник обернулся трагедией: среди ночи женщина зарезала своего сожителя из-за…картошки!

Между влюбленными произошла бытовая ссора, в ходе которой нижегородка схватила нож и пырнула им своего мужчину. Все произошло в одной из квартир на улице Вахтангова. Через несколько часов потерпевший скончался в одной из местных больниц.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали 47-летнюю подозреваемую. Она созналась в преступлении, объяснив, что поссорилась с сожителем из-за того, что тот отказался помочь ей почистить картофель.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU