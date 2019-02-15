Пять человек пострадали в массовом ДТП под Дзержинском 14 февраля

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-15T11:35:37+03:00

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В четверг, 14 февраля 2019 года, на территории городского округа Дзержинск произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате столкновения пострадали пять человек.

Согласно информации, около семи часов утра на 12 километре автодороги Обход Нижний Новгорода водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «вазовскую» легковушку, которая после этого протаранила «Хендай». Кстати, права водитель грузовика получил лишь год назад.

После такого ДТП водитель иномарки оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой и ушибами. Еще четверо – водитель и пассажиры ВАЗа – осмотрены врачом и отпущены. Они получили ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU