2019-02-15T11:57:05+03:00
Общество

«Росатом» модернизирует инфраструктуру ЖКХ в Сарове

Соответствующее соглашение уже подписано на форуме в Сочи
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 15 февраля, в Сочи продолжается Российский инвестиционный форум, на котором присутствует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В рамках этого мероприятия он подписал соглашение с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот документ подразумевает сотрудничество в сфере модернизации ЖКХ. Теперь «Росатом» поможет реализовать пилотную концессию на системы водоснабжения и водоотведения в Сарове. Будут привлекаться госсредства.

- Использование современных технологий позволят уменьшить число аварий на сетях, улучшить качество воды. Саров – один из 20 пилотных российских городов по реализации проекта «Умный город». Мы рассчитываем, что программное обеспечение «Цифровой водоканал» в дальнейшем можно будет использовать и в других муниципалитетах Нижегородской области, - добавил Глеб Никитин.

А Лихачев рассказал, что вышеуказанный проект включен в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат – программой Организации объединенных наций по населенным пунктам.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о первом дне инвестиционного форума, в ходе которого Глеб Никитин подисал еще ряд важнейших документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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