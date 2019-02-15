«Росатом» модернизирует инфраструктуру ЖКХ в Сарове
Сегодня, 15 февраля, в Сочи продолжается Российский инвестиционный форум, на котором присутствует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В рамках этого мероприятия он подписал соглашение с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот документ подразумевает сотрудничество в сфере модернизации ЖКХ. Теперь «Росатом» поможет реализовать пилотную концессию на системы водоснабжения и водоотведения в Сарове. Будут привлекаться госсредства.
- Использование современных технологий позволят уменьшить число аварий на сетях, улучшить качество воды. Саров – один из 20 пилотных российских городов по реализации проекта «Умный город». Мы рассчитываем, что программное обеспечение «Цифровой водоканал» в дальнейшем можно будет использовать и в других муниципалитетах Нижегородской области, - добавил Глеб Никитин.
А Лихачев рассказал, что вышеуказанный проект включен в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат – программой Организации объединенных наций по населенным пунктам.
Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о первом дне инвестиционного форума, в ходе которого Глеб Никитин подисал еще ряд важнейших документов.
ИСТОЧНИК KP.RU