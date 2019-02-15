2019-02-15T10:24:59+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» вничью сыграл с польской «Термаликой» на сборах в Турции

Первый матч заключительного сбора в Турции завершился со счетом 1:1
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 14 февраля 2019 года, футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл с «Термаликой» из Польши на поле спорткомплекса отеля «Миракл». Первый матч заключительного сбора в Турции завершился ничьей.

Как сообщается на официальной странице ФК «Нижний Новгород» в социальных сетях, счет был открыт уже на 13-й минуте: автором гола стал полузащитник нижегородского клуба Максим Палиенко. Кстати, это был его третий мяч на зимних сборах. До конца первого тайма поляки так и не смогли в ответ поразить ворота соперника.

Им удалось это лишь на 70-й минуте. После этого ни одна из команд до финального свистка не забивала голы. Итоговый счет встречи – 1:1.

Следующий матч подопечные Дмитрия Черышева сыграют с "Шахтёром" из Солигорска. Матч пройдет 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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