2019-02-15T10:05:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыскивают 49-летнюю Марину Делоглан

В последний раз ее видели на улице Гоголя 13 февраля
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде разыскивают 49-летнюю Марину ДелогланВ Нижнем Новгороде разыскивают 49-летнюю Марину ДелогланФото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» разыскивает 49-летнюю Марину Викторовну Делоглан. Как сообщается на официальной странице ПСО в социальных сетях, женщина пропала поздно вечером 13 февраля.

Около 11 часов вечера Марина вышла из дома на улице Гоголя в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, и с тех пор ее никто не видел. По информации, нижегородка могла уехать на автомобиле марки Lexus RX 270 М761РМ152.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, темные короткие волосы и карие глаза.

В день исчезновения Марина Делоган была одета в кофту с зеленым рисунком и темно-синюю юбку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этой женщины, просим сообщить ее инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 291-51-51 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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