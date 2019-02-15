Соглашение о создании АСУДД в Нижегородской области подпишут в 2019 году
Вчера, 14 февраля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в инвестиционном форуме в Сочи, в ходе которого обсудил с первым вице-президентом ПАО «Ростелеком» Владимиром Кириенко создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение планируют подписать уже в этом году.
В обсуждениях также приняли участие министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
По словам Глеба Никитина, подготовка к подписанию соглашения уже вышла на финишную прямую.
- Проект позволит осуществлять оперативный контроль за ситуацией на дорогах, увеличивать пропускную способность. Это крайне важно для такого мегаполиса как Нижний Новгород, - подчеркнул он.
ИСТОЧНИК KP.RU