Соглашение о создании АСУДД в Нижегородской области подпишут в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-15T09:42:50+03:00

Подготовка уже вышла на финишную прямую

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Вчера, 14 февраля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в инвестиционном форуме в Сочи, в ходе которого обсудил с первым вице-президентом ПАО «Ростелеком» Владимиром Кириенко создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение планируют подписать уже в этом году.

В обсуждениях также приняли участие министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По словам Глеба Никитина, подготовка к подписанию соглашения уже вышла на финишную прямую.

- Проект позволит осуществлять оперативный контроль за ситуацией на дорогах, увеличивать пропускную способность. Это крайне важно для такого мегаполиса как Нижний Новгород, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU