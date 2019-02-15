2019-02-15T09:42:50+03:00
Общество

Соглашение о создании АСУДД в Нижегородской области подпишут в 2019 году

Подготовка уже вышла на финишную прямую
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 14 февраля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в инвестиционном форуме в Сочи, в ходе которого обсудил с первым вице-президентом ПАО «Ростелеком» Владимиром Кириенко создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение планируют подписать уже в этом году.

В обсуждениях также приняли участие министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По словам Глеба Никитина, подготовка к подписанию соглашения уже вышла на финишную прямую.

- Проект позволит осуществлять оперативный контроль за ситуацией на дорогах, увеличивать пропускную способность. Это крайне важно для такого мегаполиса как Нижний Новгород, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Он отказался почистить картофель»: Нижегородка зарезала сожителя в День всех влюбленных
Пять человек пострадали в массовом ДТП под Дзержинском 14 февраля
«Росатом» модернизирует инфраструктуру ЖКХ в Сарове
ФК «Нижний Новгород» вничью сыграл с польской «Термаликой» на сборах в Турции
В Нижнем Новгороде разыскивают 49-летнюю Марину Делоглан
Пять крупных нижегородских экспортеров и 49 небольших компаний пройдут экспортную акселерацию в 2019 году
Глеб Никитин внес проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2019 год
В Нижегородской области будут внедрять «Региональный экспортный стандарт 2.0»
У Нижегородской области появился партнер в сфере цифровых технологий
Владимир Герасичкин решил сложить полномочия депутата думы Нижнего Новгорода
ПАО «Газпром нефть» будет поставлять в Нижегородскую область высококачественные битумные материалы
В Нижегородской области создадут спецкомпанию для обслуживания материальной базы медучреждений
Глеб Никитин и Александр Повалко подписали соглашение о развитии национальной технологической инициативы
На Нижегородскую область надвигаются ледяной дождь и метель
Депутат из Воротынского района подозревается в мошенничестве с грантом
Подписан контракт о строительстве на Бору завода по производству шприцев
Прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Европой может вернуться
Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на инвестиционном форуме в Сочи
Нижегородский дептранс хочет создать базу недобросовестных водителей автобусов
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Алексей Баканов найден живым
Водитель иномарки погиб в аварии на нижегородской трассе 13 февраля
Из Нижнего Новгорода хотят запустить чартерные рейсы в Китай
Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера