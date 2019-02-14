Глеб Никитин внес проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2019 год

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-14T17:56:18+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес проект поправок в бюджет региона на 2019 год. Об этом сообщает министерство финансов.

Так, на капремонт образовательных учреждений планируется потратить 700 миллионов рублей, а на оборудование и ремонт больниц и поликлиник – 350 миллионов рублей. Еще 780 миллионов рублей будут направлены на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.

При таких правках доходы областного бюджета увеличатся на полмиллиарда рублей, а расходы – на 5,4 миллиарда. За счет доходов и остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года, объем государственного долга не увеличится.

Напомним, 20 декабря 2018 года в региональном парламенте во втором чтении был принят бюджет Нижегородской области на 2019 год. Эксперты уже тогда назвали его уникальным – и о структуре, и по объему выделенных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU