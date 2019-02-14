В Нижегородской области будут внедрять «Региональный экспортный стандарт 2.0»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-14T17:24:30+03:00

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Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0». Соглашение об этом было подписано главой региона Глебом Никитиным и генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Андреем Слепневым на Российском инвестиционном форуме 14 февраля 2019 года.

- В первую очередь соглашение направлено на содействие увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе, а также на содействие увеличению количества экспортеров. Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 миллиардов долларов в год, - подчеркнул Глеб Никитин.

- С помощью регионального экспортного стандарта мы закрепим комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, – отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

ИСТОЧНИК KP.RU