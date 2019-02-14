2019-02-14T17:03:54+03:00
Экономика

У Нижегородской области появился партнер в сфере цифровых технологий

Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Vostok
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 14 февраля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с гендиректором компании Vostok Александром Ивановым подписали документ, предусматривающий сотрудничество в области использования современных цифровых технологий.

Соглашение было скреплено подписями на инвестиционном форуме в Сочи. По словам Глеба Никитина, развитие передовых цифровых технологий, которые помогут повысить качество жизни нижегородец, находится в приоритете.

- От блокчейн-технологий эксперты ждут значительного прорыва в этих направлениях. Поэтому мы выбрали компанию Vostok, чтобы проверить на практике возможности блокчейн-решений и перенять ведущий мировой опыт в этой сфере, - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Теперь в Нижегородской области появятся пилотные зоны тестирования продуктов, производимых на базе Vostok. Также в рамках сотрудничества предполагается исследование возможностей блокчейн-технологий и подготовка базы к созданию открытой платформы для обмена технологиями между российскими городами.

Как отметил Иванов, Нижегородская область входит в топ лидеров-регионов РФ в области цифровой трансформации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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