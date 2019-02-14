Владимир Герасичкин решил сложить полномочия депутата думы Нижнего Новгорода
Депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Герасичкин намерен сложить свои полномочия. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».
Согласно информации, причина ухода Герасичкина из гордумы – по состоянию здоровья.
Напомним, директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин стал заместителем председателя постоянной комиссии по экологии в конце октября 2015 года. Тогда депутаты проголосовали за это решение единогласно.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что на днях депутаты думы Нижнего Новгорода заочно проголосовали за лишение мандата Николая Ингликова, задержанного в прошлом году за получение взятки в размере 160 тысяч рублей. Комиссия «установила факт нарушения антикоррупционного законодательства», а это является основанием для досрочного прекращения полномочий. По данному факту прошлой весной было возбуждено уголовное дело. Сейчас Ингликов в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU