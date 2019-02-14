2019-02-14T16:45:28+03:00
Общество

Владимир Герасичкин решил сложить полномочия депутата думы Нижнего Новгорода

Причиной стало состояение здоровья
Валерия ГРОМОВА
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Депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Герасичкин намерен сложить свои полномочия. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».

Согласно информации, причина ухода Герасичкина из гордумы – по состоянию здоровья.

Напомним, директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин стал заместителем председателя постоянной комиссии по экологии в конце октября 2015 года. Тогда депутаты проголосовали за это решение единогласно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на днях депутаты думы Нижнего Новгорода заочно проголосовали за лишение мандата Николая Ингликова, задержанного в прошлом году за получение взятки в размере 160 тысяч рублей. Комиссия «установила факт нарушения антикоррупционного законодательства», а это является основанием для досрочного прекращения полномочий. По данному факту прошлой весной было возбуждено уголовное дело. Сейчас Ингликов в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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