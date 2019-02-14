ПАО «Газпром нефть» будет поставлять в Нижегородскую область высококачественные битумные материалы
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса высококачественными битумными материалами и моторными маслами. Теперь компания будет поставлять современные битумные материалы.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, специально под климатические условия Нижегородской области будут разработаны уникальные рецептуры битумных материалов и асфальтобетонных смесей.
- Это сотрудничество позволит обеспечить наши предприятия дорожной отрасли качественными материалами, предотвращать отклонения от технологии производства ремонтных и строительных работ и, как следствие – позволит повысить качество, износостойкость нижегородских дорог, - прокомментировал Глеб Никитин.
Напомним, также Глеб Никитин и гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко подписали соглашение о развитии Национальной технологической инициативы (НТИ) на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU