2019-02-14T16:22:05+03:00
Общество

ПАО «Газпром нефть» будет поставлять в Нижегородскую область высококачественные битумные материалы

Специально под наши климатические условия будут разработаны уникальные рецептуры битумных материалов
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса высококачественными битумными материалами и моторными маслами. Теперь компания будет поставлять современные битумные материалы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, специально под климатические условия Нижегородской области будут разработаны уникальные рецептуры битумных материалов и асфальтобетонных смесей.

- Это сотрудничество позволит обеспечить наши предприятия дорожной отрасли качественными материалами, предотвращать отклонения от технологии производства ремонтных и строительных работ и, как следствие – позволит повысить качество, износостойкость нижегородских дорог, - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, также Глеб Никитин и гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко подписали соглашение о развитии Национальной технологической инициативы (НТИ) на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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