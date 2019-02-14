В Нижегородской области создадут спецкомпанию для обслуживания материальной базы медучреждений

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-14T16:04:21+03:00

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Правительство Нижегородской области и НПО «Конверсия» будут сотрудничать в сфере поставок и обслуживания медоборудования. Соглашение было подписано 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках этого соглашения будет создана специализированная проектная компания «Медсервис». Она будет комплексно обслуживать материальную базу медицинских учреждений.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, развитие здравоохранения является одним из важнейших направления проекта Стратегии развития.

- Совместный проект предполагает не только поставки оборудования, но и его обслуживание по схеме контрактов жизненного цикла. В дальнейшем мы рассчитываем на снижение стоимости оборудования за счет локализации производства на российских предприятиях. К тому же это будет способствовать диверсификации ОПК, что тоже очень важно для региона, - заявил он.

Благодаря этому проекту нижегородцы смогут получать медобслуживание на самом передовом медицинском оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU