Глеб Никитин и Александр Повалко подписали соглашение о развитии национальной технологической инициативы
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко подписали соглашение, предусматривающее развитие Национальной технологической инициативы (НТИ) на территории региона.
Соответствующее решение было принято в ходе Российского инвестиционного форума, проходящем в Сочи 14 февраля 2019 года. Согласно информации, документ предусматривает развитие механизмов поддержки в регионе технологических компаний по ключевым направлениям НТИ.
- Наши коллеги уделяют большое внимание и образовательным проектам, направленным на развитие НТИ. Для нашего промышленного региона подготовка не только компетентных, но и инициативных профессионалов для инновационных предприятий крайне важна, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.
Кроме того, сотрудничество планируется и в сфере развития рынка венчурного инвестирования.
- Планируем утвердить «дорожную карту» по реализации соглашения. РВК является партнером проведения Global City Hackathon в Нижнем Новгороде, - добавил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU