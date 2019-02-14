2019-02-14T16:50:04+03:00
Общество

Глеб Никитин и Александр Повалко подписали соглашение о развитии национальной технологической инициативы

Документ предусматривает развитие механизмов поддержки в регионе технологических компаний по ключевым направлениям НТИ
Валерия ГРОМОВА
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко подписали соглашение, предусматривающее развитие Национальной технологической инициативы (НТИ) на территории региона.

Соответствующее решение было принято в ходе Российского инвестиционного форума, проходящем в Сочи 14 февраля 2019 года. Согласно информации, документ предусматривает развитие механизмов поддержки в регионе технологических компаний по ключевым направлениям НТИ.

- Наши коллеги уделяют большое внимание и образовательным проектам, направленным на развитие НТИ. Для нашего промышленного региона подготовка не только компетентных, но и инициативных профессионалов для инновационных предприятий крайне важна, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кроме того, сотрудничество планируется и в сфере развития рынка венчурного инвестирования.

- Планируем утвердить «дорожную карту» по реализации соглашения. РВК является партнером проведения Global City Hackathon в Нижнем Новгороде, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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