На Нижегородскую область надвигаются ледяной дождь и метель

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-14T15:18:21+03:00

ГУ МЧС России по Нижегородской области советует нижегородцам обходить стороной жилые дома, на крышах которых образовались сосульки

Изменить размер текста: A A

Утром и днем 15 февраля 2019 года в Нижегородской области ожидаются мокрый снег, местами ледяной дождь, гололед и метель. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. На дорогах образуются накат и гололедица.

В связи с такой погодой прогнозируется возникновение ЧС, обрушение линий электропередач и падание деревьев. На трассах могут образоваться пробки и ДТП. Кроме того, в работе аэропорта «Стригино» тоже могут быть нарушения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области советует нижегородцам быть аккуратнее, обходить стороной жилые дома, на крышах которых образовались сосульки.

Также лучше не отпускать детей и пенсионеров одних на улицу, не перебегать дорогу перед приближающимся транспортом и ограничить использование автомобилей.

- Во время мокрого снега и дождя повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение автомобиля, остановочный путь увеличивается в 4-5 раз, целесообразно увеличить обычную дистанцию, следует избегать внезапных торможений, максимально ограничить скорость, - рекомендуют сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU